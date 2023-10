Live now! ADCC East Coast Trials, Day 1-2: BJJ results, live stream, video highlights, how to watch

ADCC trials season continues for the biennial submission grappling event, with the ADCC East Coast Trials happening this weekend.

After the first five slots for the ADCC 2024 world championships were awarded from their EMEA Trials last September, five more invitations will be up for grabs on this North America event. This event will be different though, as it not only features several BJJ stars, it will also have an insane volume of competitors for the two-day tournament.

Three of the five male divisions are near full capacity, meaning roughly 250 competitors will have to battle each other and go through a gauntlet to win just one slot at the 2024 ADCC world championships. With all the BJJ champs and pro grapplers participating, the tournament winners will end up going through not only elite level talent, but a real physical grind.

The last ADCC East Coast Trials winners in Kade Ruotolo and Gian Carlo Bodoni both went on to win gold at ADCC 2022, and it’ll be interesting to see if this event also produces the next world champions.

Join us this weekend, starting at Saturday 9 a.m. ET, and keep checking back as we update live results and highlights from the ADCC East Coast Trials.

ADCC East Coast Trials: Preview and basics

As noted above, there will be five massive tournaments for the men, with winners getting invites to the 2024 ADCC world championships.

Day 1, starting Saturday morning, will host several tournament rounds until the field is whittled down to 32 competitors in the men’s divisions, and 16 in the women. Day 2 on Sunday, will host the rest of the matches until a champion is crowned from each division.

The three deepest ADCC divisions are also the three lightest ones.

-66 kg: It has 252 competitors as of this writing, and will feature a really deep roster of BJJ champs such as Keith Krikorian, Ethan Crelinsten, and Gianni Grippo.

-77 kg: This division has a whopping 269(!) grapplers, with several pros and ADCC vets like Nicky Ryan, Jon Blank, John Combs, Oliver Taza, and Kody Steele competing in a wide open division.

-88 kg: It has 233 competitors, with pro grapplers such as Jay Rodriguez, William Tacket, Elder Cruz, Jacob Couch and several others.

-99 kg: Among 89 grapplers, Paul Ardilla and Devhonte Johnson are likely the favorites

+99 kg: The heaviest division will have the least competitors at 62, with Dan Manasoiu and John Hansen likely being huge favorites.

There will also be tournaments on three women’s weight classes, which is an improvement to historically just having two. Unfortunately, the winners here won’t be qualified for ADCC 2024 just yet, as invites for women will only start being on the line on the next North America event, ADCC West Coast Trials.

Pros like Tammi Musumeci, Helena Crevar, and Erin Harpe will be competing in separate divisions, and UFC vet Katlyn Chookagian also signed up for the +65 division.

ADCC East Coast Trials Brackets

Full list of competitors can be found here. Full ADCC East Coast Trials brackets are finally out and can be viewed here.

After multiple rounds in Day 1, here are the brackets of those who advanced to Day 2 of the ADCC East Coast Trials:

ADCC East Coast Trials recap and highlights

It wasn’t a bit of surprise, but Day 1 of the -66 kg division saw the top four seeds all win their first couple of matches to make it to the round of 32. Ethan Crelinsten, Deandre Corbe, Keith Krikorian, and Gianni Grippo got two submission in each of their first two bouts.

Day 1 of -77 kg saw Ben Eddy get upset, losing to Tyler Lee by rear naked choke. Other favorites did well early on, with Nicky Ryan pulling off two subs including a slick choi bar to back take to RNC transition in his match, and Kody Steele putting on a show with a suplex and out of bounds sub. The division seems wide open still, and Day 2 is looking really interesting with Max Hanson, Oliver Taza and others also looking good as they made it to the round of 32.

There weren’t much surprises at the early rounds of the -88kg division, but Jay Rodriguez’s wrestling heavy top game is really proving to be perfect for ADCC rules. Couch, Tackett and others should make things interesting for Day 2 though.

Paul Ardilla and Devhonte Johnson still look like the favorites at -99 kg, but Michael Pixley did pull off another quick darce choke.

As for the women’s divisions, New Wave teammates Helena Craver and Trinity Pun both advanced at the -65 kg division. UFC vet Katlyn Chookagian also advanced to Day 2 as she got a sub at the +65 division.

ADCC East Coast Trials live results, video highlights

With the sheer volume from these events, this will be a pretty long section, so you can use the table of contents and navigation tools above to jump to the proper section you’re looking for.

Day 1:

-66 kg Round of 256

Jorge Chavez (Royal Jiu Jitsu) SUB Josh Baker (Excelsiorbjj / bakersbjj), 0-0 6:48

Valor Boyer (Movement Art) SUB Christian Major (Impact Jiu Jitsu), 3-0 4:01

Tyler Buechner (Super System) SUB Christopher Carpenter (Carlson Gracie Grand Rapids), 0-0 3:27

Mitchell Gliha (Armada Jiu Jitsu Academy) SCORE Etienne Duchesne (Tristar Gym), 2-0 9:00

Kenny Blicharski (Kaboom Brazilian Jiu-jitsu) SCORE Engir Son (Renzo Gracie), 2-0 6:00

Jacob Francato (Matt Secor Brazilian Jiu Jitsu) SUB Mohanad Al (Nakeeb – Tristar Gym), 0-0 3:29

Ryan Dunn (Radius Martial Arts Academy/10th Planet Fairfield) SUB Dario Sammartino (Vamos Bjj), 12-0 5:17

Julian Espinosa (Renzo Gracie) SCORE Kyvann Gonzalez (Bodega jiu jitsu), 7-0 6:00

David Barnes (Atos) SUB Rolando Valdivia (Halo Jiu Jitsu), 0-0 2:33

Javan Bresler (Iron guard bjj) SUB Jackson Glass (Fight Factory), 0-0 0:49

Zane Nguyen (Active Jiu-Jitsu) SUB Brandon Correa (Darcio Lira), 3-0 5:28

Dakota Esparra (Renzo Gracie) SUB Sean Foley (Essential Jiu Jitsu), 0-0 1:07

Micah Crouse (Team Chitwood) SUB Hunter Young (BOA BJJ Academy), 0-0 0:26

Raphael Gomez (Wilson Bros Grappling) SUB Devin Nelson (Jay Pages Jiu jitsu MMA), 0-0 1:39

Justin Flemens (Black Market BJJ) SUB Jake Anderson (Tom Deblass), 0-0 0:51

Dalton Delong (Gracie Univeristy Las Vegas) REF Sean Ensign (150 Grappling), 0-0 9:00

Matt Masch (Black Hole Jiu Jitsu) SCORE Ian Murray (Gracie Brandon), 6-0 6:00

Rex Hoeffel (Black Market BJJ) SUB Devin Church (Studio 1908), 0-0 2:50

Jonathan Plazak (True Art) SUB Josh Thomas (Wolf Hills Jiu Jitsu), 0-0 1:00

Will Alfano (Brazilian Top Team) SUB Carlos Cortezzamora (Gracie Charlottesville), 0-0 0:36

Troy Ibanez (Caio Terra Association) SUB Corey Wingo (Dunamis MMA and Combatives), 0-0 1:32

Michael Rodriguez (Halo Jiu Jitsu) SCORE Franklin Miranda jr (Renzo Gracie), 6-0 6:00

Edgar Garcia (Andre Maneco BJJ) DQ Nicholas Kruczkowski (GracieSports)

Jacob Gergely (Black Wolf Martial Arts) SCORE Kasey Arbogast (Noel Smith BJJ), 0-0 6:00

Daniel Fox (Royal Jiu Jitsu) SCORE Ryan Marcinkevich (Pride Lands BJJ), 11-0 6:00

Ivan Perez (Pressure Jiu Jitsu & MMA) SUB Luciano Tumminello (American Top Team), 0-0 2:29

Roger Santos (Back to Basics) SUB David Kruczkowski (GracieSports), 0-0 0:46

Jomar Gacoscos (Joslins MMA) SCORE Joshua Lorton (Adamas Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Yared Velazquez (Gracie Charlottesville) SCORE Bryce Grantz (MMA Institute), 2-0 9:00

Stephen Piszar (Garry Tonon Jiu-Jitsu) REF Cory Henn (Roundtable BJJ), 0-0 9:00

Giovanni Rubio (Watkins Wrecking Crew) SUB Michael Key (Gracie Charleston), 0-0 1:25

Peter Hinze (Essential Jiu Jitsu) SUB Douglas Townsend (Armada Jiu Jitsu Academy), 0-0 0:41

Kaisar Saulebayev (Komainu gym) SUB Jacobo Apito (Back to Basics), 0-0 1:42

Damian Maver (Renzo Gracie) SCORE Samuel Bonilla (East Coast MMA), 9-0 6:00

Joseph Aumann (Powerhouse MMA) SUB Marvin Meyer (Black Wolf Martial Arts), 0-0 0:53

David Vergel (G-Team) REF Roberto Vargas (Garry Tonon Jiu-Jitsu), 0-0 9:00

Joseph Carey (Vanguard Academy) SCORE Ibraheem Ali (Renzo Gracie), 2-0 9:00

Vincent Morelli (Brunson’s mma) SCORE Christian Morales (Bronx Martial Arts Academy), 2-0 9:00

Christopher Ashley (Standard Jiu Jitsu) SUB Tyler Mcbride (RABJJ Academy), 2-0 4:32

Nicholas Blanton (Magness BJJ) SUB Finnegan Mcnitt (Lake Ozark Brazilian Jiu jitsu), 0-0 0:57

Nicholas Sahf (10th Planet) SUB Eric Warren (True Believer Brazilian Jiu Jitsu), 0-0 2:43

Jacob Lehman (Elevated Studios) SUB Kevin Park (SBG Atlanta), 0-0 1:00

Ryan Jennerjohn (Black Diamond BJJ) SUB David Bannan (Charlotte Jiu-jitsu academy), 0-0 1:51

Leonardo Alves (Savarese BJJ) SUB Jacob Falleni (Core Combat Sports)

Rory Connors (Connors Martial Arts Academy) SUB David Gray (Young Boys Incorporated), 0-0 0:42

Huthayfah Penney (Frontline Academy) SCORE John Ortiz (Unity Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Shawn Weisenburgh (Dragonslayer WC) SUB Dakota Mcphatter (Wendell BJJ), 3-0 4:43

Joshua Jackson (10th Planet) SUB Michael Baker (Kinetix Combat Sports), 0-0 1:44

Renan Quintanilla (10th Planet) SUB Devin Vazquez (Warrior Fitness Center), 0-0 3:55

Joshua Richards (10th Planet) SUB Jason Roberts (Parabellum Martial Arts and Strength), 0-0 2:01

Dalton Grinstead (Dubuque BJJ) SUB Sebastian Valencia (Vital BJJ), 0-0 4:03

Max Greenberg (Montgomery BJJ) SCORE Ielfri Hernandez (Integrity Martial Arts), 2-0 6:00

Gavin Culler (Omega MMA) SUB Denzel Reboya (10th Planet), 0-0 1:01

Josh Murdock (Pedigo submission fighting) SCORE Jonathan Marrero (10th Planet), 9-2 6:00

Charles Muxo (Black Tie Jiu Jitsu) REF Will Smith (BlackWolf Martial Arts), 0-0 9:00

Clemens Tucker (Black Tie Jiu Jitsu) SCORE Tu Dang (Legion AJJ), 3-0 6:00

Miles Williams (Team Mannon) SCORE Rick Marshall (10th Planet), 4-2 6:00

Elijah Valdivia (Elevate JJA / Halo BJJ) SUB Nieko Malone (Rider), 0-0 1:21

Kaushik Saikumar (Fifty/50) SCORE Jacob Semsem (Legion AJJ), 2-0 6:00

Danny Lyons (North River Jiu Jitsu) SUB Ryan Moutinho (10th Planet), 0-0 1:14

Mando Gutierrez (Magic BJJ) SUB Jack Sudduth (Calvert MMA), 0-0 0:50

Ronaldo Rodriguez (Calestine Cartel) SCORE David Ortega (Empire), 6-0 6:00

Andrew Franco (Bronx Martial Arts Academy) SUB Joshua De la rosa (Bronx Martial Arts Academy), 0-0 2:37

Caleb Sachetti (Dauntless) SUB Zachery Heath (Pedigo submission fighting), 2-0 3:14

Cyrus Simons (Cabrera Jiu Jitsu Association) SUB Aliou Pane (Bronx Martial Arts Academy), 0-0 2:37

Michael Mccann (Kompound) SUB Hashir Azam (10th Planet), 0-0 1:09

Diallo Braithwaite (The Lab MMA/Big Brothers) REF Raphael Ferreira (Unified Brazilian Jiu-Jitsu), 0-0 9:00

Juan Ayala (New Wave Jiu Jitsu) SUB James Vanosdol (10th Planet), 0-0 4:34

Samuel (Faron Davis – 10th Planet) SUB Dancy Debrosse (Ground Control Academy), 0-0 0:51

Mason Klein (10th Planet) SUB Islam Elgarhi (Prolific BJJ / K – Dojo MMA), 0-0 5:10

Dennis Pressey jr (Logic) SCORE Ronald Snee (The Mat Factory), 2-0 6:00

-66 kg Round of 128

Ethan Crelinsten (B-Team) SUB Jorge Chavez (Royal Jiu Jitsu), 0-0 2:25

Tyler Buechner (Super System) SCORE Valor Boyer (Movement Art), 2-0 9:00

John Chandler (Ocrtc) FOR Mitchell Gliha (Armada Jiu Jitsu Academy)

Alexis Ortiz (Gracie barra) SUB Kenny Blicharski (Kaboom Brazilian Jiu-jitsu), 3-0 4:22

Joey Diehl (RMMA) SCORE Jacob Francato (Matt Secor Brazilian Jiu Jitsu), 6-0 6:00

Anthony Jagel (Queen City Grappling Club) SCORE Ryan Dunn (Radius Martial Arts Academy/10th Planet Fairfield), 9-0 6:00

Julian Espinosa (Renzo Gracie) SUB Tristan Sainz (Team Alpha Miami), 0-0 3:40

David Barnes (Atos) SUB Angelo Sullo (Stafford Mixed Martial Arts), 0-0 1:42

Cameron Mellott (Tom Deblass) SUB Javan Bresler (Iron guard bjj), 0-0 0:45

Zane Nguyen (Active Jiu-Jitsu) SCORE Dakota Esparra (Renzo Gracie), 3-0 6:00

Lewis Mclendon (Gracie barra) SCORE Micah Crouse (Team Chitwood), 3-0 6:00

Raphael Gomez (Wilson Bros Grappling) SUB Alexander Rykowski (Renzo Gracie), 0-0 0:14

Jonathan Calestine (Renzo Gracie) SUB Justin Flemens (Black Market BJJ), 0-0 1:47

Billy Baxter (Hidden leaf Jiu Jitsu) SUB Dalton Delong (Gracie Univeristy Las Vegas), 0-0 3:35

Matt Masch (Black Hole Jiu Jitsu) SUB Riley Golden (Logos Jiu Jitsu), 0-0 1:05

Rex Hoeffel (Black Market BJJ) SCORE Amadeo Bugatti (Black Wolf Martial Arts), 2-0 6:00

Gianni Grippo (Gianni Grippo Academy) SUB Jonathan Plazak (True Art), 6-0 5:26

Troy Ibanez (Caio Terra Association) SCORE Will Alfano (Brazilian Top Team), 5-2 9:00

Juan Pablo rubio landero (Alliance) SCORE Michael Rodriguez (Halo Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Dorian Olivarez (Team Olivarez) SUB Jacob Gergely (Black Wolf Martial Arts), 0-0 2:22

Anthony Lucca (Wilson Bros Grappling) SCORE Daniel Fox (Royal Jiu Jitsu), 6-0 6:00

Suraj Budhram (Fight Sports) SUB Ivan Perez (Pressure Jiu Jitsu & MMA), 0-0 2:39

Roger Santos (Back to Basics) SCORE Angel Morales (Vagner Rocha Martial Arts), 3-0 6:00

Wilson Sojo (Logos Jiu Jitsu) SUB Jomar Gacoscos (Joslins MMA), 0-0 1:51

Stephen Piszar (Garry Tonon Jiu-Jitsu) SUB Yared Velazquez (Gracie Charlottesville), 0-0 2:33

Anthony O’dell (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Giovanni Rubio (Watkins Wrecking Crew), 0-0 5:18

Alex West (Precision Jiu Jitsu) SCORE Peter Hinze (Essential Jiu Jitsu), 10-0 8:16

Emilio Hernandez rodriguez (Tennessee Brazilian Jiu Jitsu Academy) SUB Kaisar Saulebayev (Komainu gym), 0-0 0:32

Anthony Rua (Up Top) REF Damian Maver (Renzo Gracie), 0-0 9:00

Kolby Gonzales (Gracie barra) SCORE Joseph Aumann (Powerhouse MMA), 5-0 6:17

David Vergel (G-Team) SCORE Andy Gomez (Jiujitsu Syndicate), 2-0 9:00

Keith Krikorian (10th Planet) SUB Joseph Carey (Vanguard Academy), 0-0 1:14

Vincent Morelli (Brunson’s mma) SCORE Christopher Ashley (Standard Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Rey De leon (10th Planet) SCORE Nicholas Blanton (Magness BJJ), 10-0 6:00

Joshua Flores (Vanguard Academy) SUB Nicholas Sahf (10th Planet), 0-0 1:44

Reese Lafever (New Wave Jiu Jitsu) SUB Jacob Lehman (Elevated Studios), 0-0 1:39

Ryan Jennerjohn (Black Diamond BJJ) SUB Anthony Lopez (Tornado Alley), 0-0 3:22

Dylan Cameron (Sapetiro Top Team) SUB Leonardo Alves (Savarese BJJ), 0-0 0:25

Rory Connors (Connors Martial Arts Academy) SCORE Andrew Vega (10th Planet), 3-0 9:00

Huthayfah Penney (Frontline Academy) SCORE Isaac Cordova (10th Planet), 2-0 9:00

Shawn Weisenburgh (Dragonslayer WC) SUB Brandt Basaran (Indy Boxing and Grappling), 0-0 2:23

Anthony Molina valdes (10th Planet) SUB Joshua Jackson (10th Planet), 0-0 0:20

Alonzo Lyles (Armezzani Jiujitsu) SCORE Renan Quintanilla (10th Planet), 0-0 6:00

Fabian Ramirez (Vanguard Academy) SCORE Joshua Richards (10th Planet), 2-0 9:00

Dalton Grinstead (Dubuque BJJ) SUB Bradley Thomas (Eco Submission Grappling), 0-0 3:52

Logan Marshall (10th Planet) SUB Max Greenberg (Montgomery BJJ), 0-0 0:33

Gavin Culler (Omega MMA) SUB Andre Setter (The Lab Easton), 0-0 0:37

Deandre Corbe (Standard Jiu Jitsu) SUB Josh Murdock (Pedigo submission fighting), 0-0 0:33

Clemens Tucker (Black Tie Jiu Jitsu) SUB Charles Muxo (Black Tie Jiu Jitsu), 0-0 1:59

Miles Williams (Team Mannon) SUB Kegan Mulholland (Bellingham BJJ), 0-0 5:00

Aidan Burke (Team Taino) FOR Elijah Valdivia (Elevate JJA / Halo BJJ)

Dominic Mejia (Carlsbad Jiu-Jitsu) SUB Kaushik Saikumar (Fifty/50), 0-0 0:31

Anthony Ortiz (Unity Jiu Jitsu) SCORE Danny Lyons (North River Jiu Jitsu), 6-0 6:00

Landon Elmore (New Wave Jiu Jitsu) REF Mando Gutierrez (Magic BJJ), 0-0 9:00

Ronaldo Rodriguez (Calestine Cartel) SCORE Johnny Garcia (Bronx Martial Arts Academy), 2-0 9:00

Gavin Corbe (Standard Jiu Jitsu) SCORE Andrew Franco (Bronx Martial Arts Academy), 5-0 6:00

Cyrus Simons (Cabrera Jiu Jitsu Association) SCORE Caleb Sachetti (Dauntless), 3-0 6:00

Charles Murdock (Pedigo submission fighting) SUB Michael Mccann (Kompound), 3-0 4:27

Adam Mcphie (Team black jujitsu) SUB Edgar Garcia (Andre Maneco BJJ), 3-0 5:54

Diallo Braithwaite (The Lab MMA/Big Brothers) SUB Trevor Price (Standard Jiu Jitsu), 0-0 1:38

David Stoilescu (Sydney West Martial Arts) SUB Juan Ayala (New Wave Jiu Jitsu), 0-0 1:33

Benjamin Moser (Moser’s Mat Club) SUB Samuel (Faron Davis – 10th Planet), 0-0 2:06

Andrew Degraff (New Wave Jiu Jitsu) SUB Mason Klein (10th Planet), 0-0 0:32

Andrew Alexander (10th Planet) SUB Dennis Pressey jr (Logic), 0-0 1:55

-66 kg Round of 64

Ethan Crelinsten (B-Team) SUB Tyler Buechner (Super System), 2-0 4:47

John Chandler (Ocrtc) SCORE Alexis Ortiz (Gracie barra), 3-0 6:00

Joey Diehl (RMMA) SCORE Anthony Jagel (Queen City Grappling Club), 3-0 6:00

Julian Espinosa (Renzo Gracie) SUB David Barnes (Atos), 0-0 0:48

Cameron Mellott (Tom Deblass) SUB Zane Nguyen (Active Jiu-Jitsu), 0-0 0:31

Lewis Mclendon (Gracie barra) SCORE Raphael Gomez (Wilson Bros Grappling), 5-0 9:00

Jonathan Calestine (Renzo Gracie) SUB Billy Baxter (Hidden leaf Jiu Jitsu), 0-0 0:11

Matt Masch (Black Hole Jiu Jitsu) SUB Rex Hoeffel (Black Market BJJ), 0-0 3:31

Gianni Grippo (Gianni Grippo Academy) SUB Troy Ibanez (Caio Terra Association), 0-0 1:14

Juan Pablo rubio landero (Alliance) SCORE Adam Mcphie (Team black jujitsu), 3-0 6:00

Dorian Olivarez (Team Olivarez) SCORE Anthony Lucca (Wilson Bros Grappling), 8-0 6:00

Suraj Budhram (Fight Sports) SCORE Roger Santos (Back to Basics), 2-0 6:00

Wilson Sojo (Logos Jiu Jitsu) SUB Stephen Piszar (Garry Tonon Jiu-Jitsu), 0-0 1:14

Anthony O’dell (Vagner Rocha Martial Arts) SCORE Alex West (Precision Jiu Jitsu), 3-0 9:00

Emilio Hernandez rodriguez (Tennessee Brazilian Jiu Jitsu Academy) SUB Anthony Rua (Up Top), 0-0 1:02

Kolby Gonzales (Gracie barra) SUB David Vergel (G-Team), 3-0 4:35

Keith Krikorian (10th Planet) SUB Vincent Morelli (Brunson’s mma), 0-0 0:30

Joshua Flores (Vanguard Academy) SCORE Rey De leon (10th Planet), 2-0 6:00

Reese Lafever (New Wave Jiu Jitsu) SUB Ryan Jennerjohn (Black Diamond BJJ), 0-0 1:23

Dylan Cameron (Sapetiro Top Team) SUB Rory Connors (Connors Martial Arts Academy), 0-0 2:35

Shawn Weisenburgh (Dragonslayer WC) SCORE Huthayfah Penney (Frontline Academy), 3-0 6:00

Anthony Molina valdes (10th Planet) SUB Alonzo Lyles (Armezzani Jiujitsu), 0-0 1:03

Fabian Ramirez (Vanguard Academy) SUB Dalton Grinstead (Dubuque BJJ), 0-0 0:49

Logan Marshall (10th Planet) SUB Gavin Culler (Omega MMA), 0-0 1:33

Deandre Corbe (Standard Jiu Jitsu) SUB Clemens Tucker (Black Tie Jiu Jitsu), 0-0 2:40

Aidan Burke (Team Taino) SCORE Miles Williams (Team Mannon), 2-0 9:00

Dominic Mejia (Carlsbad Jiu-Jitsu) SCORE Anthony Ortiz (Unity Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Landon Elmore (New Wave Jiu Jitsu) REF Ronaldo Rodriguez (Calestine Cartel), 0-0 9:00

Gavin Corbe (Standard Jiu Jitsu) SUB Cyrus Simons (Cabrera Jiu Jitsu Association), 0-0 1:31

Charles Murdock (Pedigo submission fighting) SUB Diallo Braithwaite (The Lab MMA/Big Brothers), 0-0 3:41

David Stoilescu (Sydney West Martial Arts) SUB Benjamin Moser (Moser’s Mat Club), 0-0 0:10

Andrew Degraff (New Wave Jiu Jitsu) SCORE Andrew Alexander (10th Planet), 6-0 6:00

-77 kg Round of 256

Skyler Hicks (American Jiujitsu) SCORE Austin Jones (Glory MMA), 3-0 6:00

Terrance Karanikas (Matt Secor Brazilian Jiu Jitsu) SUB Christopher Fraley (Nick Catone MMA/Phoenix Tribe Wrestling School), 0-0 1:49

George Stokvis (Tristar Gym) SCORE Clay Dobson (Memento Combat Sports), 2-0 9:00

Michael Lugo (Gracie Tampa South) SUB Frank Melro (Ground Control Academy), 7-0 5:23

Nicholas Toscano (Momentum BJJ) SUB Evan Bliden (150 Grappling), 0-0 2:21

Lucas Wilhan (Lapel Arts) SUB Matthew Kopra (Fight Factory), 0-0 0:51

Logan Yox (150 Grappling) SCORE James Cole (Fight Factory), 5-0 6:00

Zack Ghalayini (Fifty/50) SCORE Anthony Robinson (Team Skilled Violence), 2-0 6:00

David Cainas (Gracie Tampa South) SUB Rob Sullivan (Baltimore Brazilian Jiu Jitsu/Balance Baltimore), 0-0 5:30

Jakob Barke (Leverage Brazilian Jiu Jitsu) SCORE Lucas Johnson (North fork Jiujitsu), 5-0 9:00

Dean Hot (Pure MMA) SUB Quintin Richards (Black Market BJJ), 0-0 3:42

John Abney (BJJ Revolution Team) SUB Jay Marchese (Black Hole Jiu Jitsu), 0-0 1:01

Caleb Tackett (Fight Factory) SUB Tyler Murphy (High Noon BJJ), 0-0 0:43

Dakota Deleonardis (Shark Pitt BJJ) SCORE Sandy Nunez (Firehouse Jiu Jitsu), 9-0 6:00

Gustavo Bessa (Brazilian Top Team) SCORE Max Livingston (The Vault), 4-0 6:00

Emmanuel Perera (Montgomery BJJ) SCORE Noah Shaffner (Standard Jiu Jitsu), 7-0 6:00

Jesus Bejarano (South Tampa Jiu Jitsu) SCORE Julian Synan (Team Roberto Traven), 2-0 6:00

Tyrell Anderson (Wilson Bros Grappling) SUB Brady Ramey (Watkins Wrecking Crew), 0-0 2:46

Dan Zimmerman (Queen City Grappling Club) REF Sam Ghalayini (Fifty/50), 0-0 9:00

Marcus Wilson (Wilson Bros Grappling) SUB Hayden Anderson (Eco Submission Grappling), 0-0 2:00

Edwin Feliz (Mau Mau BJJ) SUB Omar Elgarhi (CULTR Fight Club), 0-0 0:38

Joseph Sindoni (South Jersey Brazilian Jiu-Jitsu) SUB Joshua James (Charlotte Jiu Jitsu Academy), 5-0 5:15

Christian Hannigan (Grindhouse) SUB Thomas Lozano (Subhounds), 0-0 2:57

Sidney Tavolaro (Standard Jiu Jitsu) SUB Coleman Luker (Charlotte Jiu Jitsu Academy), 0-0 3:52

Michael Dergarabedian (Fight Sports) SUB George Strunk (Webb BJJ), 0-0 1:21

Nick Mataya (B-Team) SUB Ethan Savluk (Ascension Athletics), 0-0 1:13

Jeff Childs (Mass BJJ Arlington) SUB Kyle Perkins (Team Curran), 0-0 4:48

Anthony Salvatore (B-Team) SUB Zach Shiomos (Hellfish MMA), 0-0 1:05

Robert Hugo (Blacksmith Jiujitsu) SUB Danny Wilson (Grindhouse), 6-0 5:37

Jaden Forte (Nola Bjj) SUB Luke Taylor (Indy Boxing and Grappling), 0-0 0:32

Dominic Ramos (Corvo Martial Arts) SUB Paul Tokgozoglu (Jiu-Jitsu Outlet), 0-0 1:03

Jonathan Wilson (Wilson Bros Grappling) SUB Joshua Wyland (B-Team), 0-0 1:39

Trevor Neumann (Salty Dog) SUB Chris Cronin (Tri-Force BJJ), 0-0 1:36

Sam Senuk (Pride Lands BJJ) SCORE Craig Mcdonald (Place of Peace), 6-2 6:00

Michael Arrieta (Grove City Brazilian Jiu-Jitsu) SUB Giancarlo Lo russo (Brazilian Top Team), 0-0 0:23

Nick Thomas (Straight Blast Gym Atlanta) SCORE Eric Hill (Eco Submission Grappling), 3-0 6:00

Justin Fabac (Glory MMA) SUB Jeffrey Roberts (Gracie Sports USA), 0-0 0:31

Winter Breget (Pacific Top Team) SUB Joshua Jorgge (East Coast MMA), 0-0 2:10

Ricardo Costa (Marcelo Garcia Academy) SUB Ronny Davila (Bronx Martial Arts Academy), 0-0 0:51

Jacob Tagnesi (MMA Institute) SUB Lucas Jones (The Mat Factory), 0-0 1:17

Patrick Mahoney (Monroe Hall Bjj) SUB Edward Bisono (Ricardo Almeida BJJ), 0-0 1:25

Joshua Squires (Russ Miura Jiiu JItsu) SUB Josh Dawson (Gracie barra), 0-0 2:46

Christopher Justin ong (Mat Chess MMA) SUB Taven Williams (Team Mannon), 0-0 0:36

Christopher Van dunk (10th Planet) SUB Manuel Castro (Gracie Tampa South), 0-0 2:06

Joshua Bacallao (Gracie barra) SUB Michael Mitri (10th Planet), 0-0 0:20

Michael Salazar (Legion AJJ) SUB Ezekiel Clerk (Renzo Gracie), 0-0 5:25

Stefan Cirillo (10th Planet) DQ Juan Carlos guerra cruz (Gracie barra), 0:00

Anthony Salisbury (American Killer Bees) SUB Juan Rodriguez (American Top Team), 0-0 0:35

Danny Stolfi (Breathe Jiu Jitsu) SUB David Willacker (Assembly Jiu-Jitsu), 0-0 2:28

James Vafiades (Broadway Jiu Jitsu) SUB Luke Staley (Bowerhouse MMA), 0-0 2:34

Brady Wicklund (Nor Cal Fighting Alliance) SUB Andy Jimenez (Renzo Gracie), 0-0 1:05

Peter Pisarz (New Wave Jiu Jitsu) SCORE Dez Mcdonald (Underground Arts), 4-0 6:00

John Reynolds (Team Mannon) SUB Juan Paez (Bones BJJ Academy), 0-0 0:14

Tyler Lee (Renzo Gracie) SUB Cameron Macdonald (South Boston BJJ), 0-0 2:07

Sean David (Tristar Gym) SCORE Dan Claus (Detroit Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Matthew Yost (Fusion x-cel) SUB Ian Weingaertner (The Lab Easton), 0-0 4:15

Nicholas Newell (Essential Jiu Jitsu) SUB Elijah Flores (10th Planet), 0-0 0:25

Justin Luna (Bones BJJ Academy) SUB Joey Torres (Renzo Gracie), 0-0 2:51

Tyrone Garcia (Essential Jiu Jitsu) SCORE Cam Jamison (Evol Octopus Jiu Jitsu Academy), 2-0 6:00

Saul Viayra (Gracie barra) SCORE Dane Leak (Clinch Martial Arts), 3-0 6:00

Ivan Herrera (Baret Submissions) SCORE Matthew Moody (Port City Combat Sports), 7-2 8:57

Omer Nezam (10th Planet) SUB Elijah Brinegar (Vicente Jr Team), 0-0 0:59

Josiah Iwamizu (Renzo Gracie) SUB Joshua Fenton (Mastermind MMA), 0-0 0:46

Christian Shaffer (Stout PGH) SUB Tim Hunkley (Adamas Jiu Jitsu), 0-0 1:17

Silvio Bodoni (New Wave Jiu Jitsu) SUB Court Shaw (Legacy 31), 10-0 5:09

Giancarlo Camacho (10th Planet) SCORE Michael Du (Ambush Jiujitsu club), 15-2 6:00

Ethan Vistro (CheckMat) SUB Morgan Matuizek (10th Planet), 0-0 1:48

Jayden Groner (10th Planet) SUB Levi Salas (All Star Bjj/mma), 0-0 0:14

Zachary Fallah (Serra BJJ) SUB Antonio Lopez (Tornado Alley), 0-0 2:01

Ricardo Pena (10th Planet) SCORE Danilo Burgener (Adamas Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Manning Leverett (10th Planet) SUB Jake Huffner (Calvert MMA), 0-0 0:56

Peter Kaasa (Gracie Charleston) SCORE Diego Sanchez (10th Planet), 3-0 6:00

Josue De jeus magana cornello (Daniri jiujitsu) SUB Michael De vita (Unity Jiu Jitsu), 0-0 2:39

Chazz Canas (Essential Jiu Jitsu) SUB Tyler Carroll (Akbjj/tdbjj), 0-0 1:01

Crisoforo Gomez (Surfight) SUB Seth Torres (Grapple), 0-0 2:02

Jordan Juliano (10th Planet) SCORE Hunter Brum (Regiment Training Center), 9-0 6:00

Nevin Langan (Pride Lands BJJ) SUB Ethan Burright (Garden state Brazilian jiu jitsu), 3-0 3:43

Jeovany Ortiz (One Nation Jiu Jitsu) SUB Kendrich Truong (10th Planet), 5-0 5:14

Brandon Wilson (Assembly Jiu-Jitsu) SUB Victor Medina (10th Planet), 0-0 2:49

Ryan Quigley (Control Jiu Jitsu) DQ Daniel Garrity (South Boston BJJ), 0:00

Matthew Ferraiolo (Fusion x-cel) SUB Jack Quinn (Renzo Gracie), 3-0 5:04

Andrew Pardee (Pardee BJJ) SCORE Zaquan Rosario (Elevated Studios), 3-2 6:00

Paul Boudreaux (Team Certified) SUB Donald Bryan (10th Planet), 0-0 0:28

-77 kg Round of 128

Nicky Ryan (B-Team) SUB Skyler Hicks (American Jiujitsu), 0-0 1:22

Terrance Karanikas (Matt Secor Brazilian Jiu Jitsu) SUB George Stokvis (Tristar Gym), 5-0 8:21

Michael Lugo (Gracie Tampa South) SUB Alejandro Wajner (Pedigo submission fighting), 3-0 8:10

Adam Healey (Pride Lands BJJ) SCORE Nicholas Toscano (Momentum BJJ), 0-0 6:00

Lucas Wilhan (Lapel Arts) SUB Logan Yox (150 Grappling), 0-0 1:40

Zack Ghalayini (Fifty/50) SUB David Cainas (Gracie Tampa South), 3-0 4:49

Tristan Mcdonald (Mixed Grappling Arts/Fusion MMA&Jiu-Jitsu) SCORE Jakob Barke (Leverage Brazilian Jiu Jitsu), 6-0 6:00

Dean Hot (Pure MMA) SUB Anthony Gojani (Rigoro Gym), 0-0 2:09

Kody Steele (Fight Factory) SUB John Abney (BJJ Revolution Team), 0-0 2:36

Dakota Deleonardis (Shark Pitt BJJ) SUB Caleb Tackett (Fight Factory), 0-0 5:17

Matt Kwan (On Guard Brazilian Jiu Jitsu) SCORE Gustavo Bessa (Brazilian Top Team)

Emmanuel Perera (Montgomery BJJ) SUB Alexander Chu (kung – Alliance), 3-0 3:17

Chris Wojcik (B-Team) SUB Jesus Bejarano (South Tampa Jiu Jitsu), 0-0 0:16

Tyrell Anderson (Wilson Bros Grappling) SCORE Dan Zimmerman (Queen City Grappling Club), 3-0 6:00

Jett Thompson (Watkins Wrecking Crew) SUB Marcus Wilson (Wilson Bros Grappling), 0-0 0:30

Edwin Feliz (Mau Mau BJJ) SUB Amarto Rajaram (Torse House), 0-0 4:25

Jonathan Satava (Marcelo Garcia Academy) SUB Joseph Sindoni (South Jersey Brazilian Jiu-Jitsu), 0-0 3:42

Sidney Tavolaro (Standard Jiu Jitsu) SUB Christian Hannigan (Grindhouse), 0-0 0:37

Angel Reyes (Dream Jiujitsu) SUB Michael Dergarabedian (Fight Sports), 0-0 0:52

Nick Mataya (B-Team) SUB Adriel Del toro (Top Level MMA), 0-0 1:57

Pierre Olivier leclerc (B-Team) SUB Jeff Childs (Mass BJJ Arlington), 0-0 1:08

Anthony Salvatore (B-Team) SUB Robert Hugo (Blacksmith Jiujitsu), 0-0 1:28

Ernesto Rivera (American Top Team) SUB Jaden Forte (Nola Bjj), 0-0 2:09

Dominic Ramos (Corvo Martial Arts) SCORE Anthony Friese (Trevor Prangley’s AKA), 5-0 6:00

John Combs (North River Jiu-Jitsu) SUB Jonathan Wilson (Wilson Bros Grappling), 0-0 2:33

Sam Senuk (Pride Lands BJJ) SUB Trevor Neumann (Salty Dog), 0-0 4:31

Sergio Ardila (Ibarra – American Top Team) SCORE Michael Arrieta (Grove City Brazilian Jiu-Jitsu), 3-0 6:00

Aldo Beqiraj (Daniel Gracie Team) SCORE Nick Thomas (Straight Blast Gym Atlanta), 3-0 6:00

Kieran Kichuk (B-Team) SUB Justin Fabac (Glory MMA), 0-0 1:10

Winter Breget (Pacific Top Team) SUB Ricardo Costa (Marcelo Garcia Academy), 0-0 3:46

Christian Vukaj (Atos) SCORE Jacob Tagnesi (MMA Institute), 3-0 6:00

Andrew Kochel (Valley Jiu Jitsu) SCORE Patrick Mahoney (Monroe Hall Bjj), 3-0 6:00

Oliver Taza (New Wave Jiu Jitsu) SUB Joshua Squires (Russ Miura Jiiu JItsu), 0-0 1:09

Christopher Justin ong (Mat Chess MMA) SCORE Christopher Van dunk (10th Planet), 6-0 6:00

Joshua Bacallao (Gracie barra) SUB Abraham Charles (Quintella), 0-0 2:31

Michael Salazar (Legion AJJ) SUB Aaron Romero (Gracie barra), 0-0 2:49

Michael Sainz (Team Alpha Miami) SUB Stefan Cirillo (10th Planet), 0-0 1:40

Danny Stolfi (Breathe Jiu Jitsu) SUB Anthony Salisbury (American Killer Bees), 0-0 0:35

Kevin Beuhring (10th Planet) SCORE James Vafiades (Broadway Jiu Jitsu), 6-0 9:00

Brady Wicklund (Nor Cal Fighting Alliance) SUB Peter Pisarz (New Wave Jiu Jitsu), 0-0 1:23

Benjamin Eddy (10th Planet) SUB John Reynolds (Team Mannon), 0-0 1:37

Tyler Lee (Renzo Gracie) SUB Sean David (Tristar Gym), 0-0 3:29

Matthew Yost (Fusion x-cel) SUB Christophe Groleau (Homa BJJ), 0-0 1:03

Nicholas Newell (Essential Jiu Jitsu) SUB Alexander Joss (Renzo Gracie), 0-0 4:10

Maximilian Hanson (Adamas Jiu Jitsu) SUB Justin Luna (Bones BJJ Academy), 0-0 0:42

Saul Viayra (Gracie barra) SUB Tyrone Garcia (Essential Jiu Jitsu), 0-0 2:43

Paul Grant (Essential Jiu Jitsu) SCORE Ivan Herrera (Baret Submissions), 3-0 6:00

Omer Nezam (10th Planet) SUB Andrew Kevelson (Unaffiliated), 0-0 3:50

Aj Agazarm (Gracie barra) SUB Josiah Iwamizu (Renzo Gracie), 6-0 5:59

Christian Shaffer (Stout PGH) SUB Silvio Bodoni (New Wave Jiu Jitsu), 0-0 1:15

Bobby Winther (Legion AJJ) SUB Giancarlo Camacho (10th Planet), 0-0 2:46

Ethan Vistro (CheckMat) SUB Alan Gutierrez (Phoenix JKD MMA), 0-0 0:23

Elijah Dorsey (Team Lloyd Irvin) SCORE Jayden Groner (10th Planet), 9-0 6:00

Ricardo Pena (10th Planet) SCORE Zachary Fallah (Serra BJJ), 3-0 6:00

Manning Leverett (10th Planet) SUB Craig Edmondson (High Altitude Martial Arts), 5-0 5:34

Andrew Solano (Essential Jiu Jitsu) SUB Peter Kaasa (Gracie Charleston), 0-0 1:43

Jonathan Blank (10th Planet) SUB Josue De jeus magana cornello (Daniri jiujitsu), 0-0 0:11

Chazz Canas (Essential Jiu Jitsu) SUB Crisoforo Gomez (Surfight), 3-0 8:44

Jordan Juliano (10th Planet) SCORE Alpha Kabine kaba (Tristar Gym), 5-0 6:00

Nevin Langan (Pride Lands BJJ) SUB Alex D’angelo (Riwa), 6-0 4:53

Mario Shonkwiler (Renzo Gracie) SCORE Jeovany Ortiz (One Nation Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Brandon Wilson (Assembly Jiu-Jitsu) SUB Ryan Quigley (Control Jiu Jitsu), 0-0 2:28

Kade Tsitos (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Matthew Ferraiolo (Fusion x-cel), 0-0 0:46

Paul Boudreaux (Team Certified) SUB Andrew Pardee (Pardee BJJ), 0-0 0:10

-77 kg Round of 64

Nickolas Ryan (B-Team) SUB Terrance Karanikas (Matt Secor Brazilian Jiu Jitsu), 0-0 1:59

Adam Healey (Pride Lands BJJ) REF Michael Lugo (Gracie Tampa South), 0-0 9:00

Lucas Wilhan (Lapel Arts) SCORE Zack Ghalayini (Fifty/50), 3-0 6:00

Tristan Mcdonald (Mixed Grappling Arts/Fusion MMA&Jiu-Jitsu) SCORE Dean Hot (Pure MMA), 8-0 6:00

Kody Steele (Fight Factory) SUB Dakota Deleonardis (Shark Pitt BJJ), 3-0 3:56

Matt Kwan (On Guard Brazilian Jiu Jitsu) REF Emmanuel Perera (Montgomery BJJ), 0-0 9:00

Chris Wojcik (B-Team) SUB Tyrell Anderson (Wilson Bros Grappling), 0-0 0:49

Jett Thompson (Watkins Wrecking Crew) SUB Edwin Feliz (Mau Mau BJJ), 5-0 5:39

Jonathan Satava (Marcelo Garcia Academy) SUB Sidney Tavolaro (Standard Jiu Jitsu), 9-0 5:04

Nick Mataya (B-Team) SUB Angel Reyes (Dream Jiujitsu), 6-0 5:15

Pierre Olivier leclerc (B-Team) SUB Anthony Salvatore (B-Team), 0-0 0:36

Ernesto Rivera (American Top Team) SUB Dominic Ramos (Corvo Martial Arts), 3-0 4:14

John Combs (North River Jiu-Jitsu) SUB Sam Senuk (Pride Lands BJJ), 0-0 1:34

Sergio Ardila (Ibarra – American Top Team) SUB Aldo Beqiraj (Daniel Gracie Team), 0-0 2:32

Kieran Kichuk (B-Team) SUB Winter Breget (Pacific Top Team), 0-0 0:37

Andrew Kochel (Valley Jiu Jitsu) SCORE Christian Vukaj (Atos), 3-0 6:00

Oliver Taza (New Wave Jiu Jitsu) SUB Christopher Justin ong (Mat Chess MMA), 0-0 0:43

Joshua Bacallao (Gracie barra) SUB Michael Salazar (Legion AJJ), 2-0 7:46

Michael Sainz (Team Alpha Miami) SCORE Danny Stolfi (Breathe Jiu Jitsu), 7-0 6:00

Kevin Beuhring (10th Planet) SUB Brady Wicklund (Nor Cal Fighting Alliance), 0-0 4:07

Tyler Lee (Renzo Gracie) SUB Benjamin Eddy (10th Planet), 3-0 4:14

Nicholas Newell (Essential Jiu Jitsu) SUB Matthew Yost (Fusion x-cel), 3-0 4:50

Maximilian Hanson (Adamas Jiu Jitsu) SCORE Saul Viayra (Gracie barra), 5-0 6:00

Paul Grant (Essential Jiu Jitsu) SCORE Omer Nezam (10th Planet), 5-0 9:00

Aj Agazarm (Gracie barra) REF Christian Shaffer (Stout PGH), 0-0 7:08

Bobby Winther (Legion AJJ) SUB Ethan Vistro (CheckMat), 3-0 4:30

Elijah Dorsey (Team Lloyd Irvin) SUB Ricardo Pena (10th Planet), 0-0 2:38

Andrew Solano (Essential Jiu Jitsu) SUB Manning Leverett (10th Planet), 0-0 7:04

Jonathan Blank (10th Planet) SUB Chazz Canas (Essential Jiu Jitsu), 0-0 0:23

Jordan Juliano (10th Planet) SCORE Nevin Langan (Pride Lands BJJ), 5-0 6:00

Mario Shonkwiler (Renzo Gracie) SUB Brandon Wilson (Assembly Jiu-Jitsu), 0-0 5:01

Kade Tsitos (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Paul Boudreaux (Team Certified), 0-0 0:56

-88 kg Round of 256

Luis Cabrera (Bronx Martial Arts Academy) SCORE Luke Shiomos (Hellfish MMA), 5-0 6:00

Ryan Carboni (Black Wolf Martial Arts) SUB Jason Palmer (Valley Jiu Jitsu), 0-0 3:26

Jared Fekete (SLEEPING Bear Jiu-Jitsu) REF Salvador Gibbs vega (American Combat Club), 0-0 9:00

Mike Dewitt jr (Superhero Jiu Jitsu Academy) SUB Joseph Levy (Elevated Studios), 0-0 1:15

Emmanuel Cabello (B-Team) SCORE Tyrell Adams (Matt Secor Brazilian Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Naseem Alsadi (Ouroboros BJJ) REF Jonathan Bechtloff (B-Team), 0-0 9:00

Ethan Birch (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Trevor Humphries (Essential Jiu Jitsu), 0-0 1:33

Kevin Sherrill (American Top Team) SCORE Matthew Marcino (Bjj Shore Academy), 3-0 6:00

Rian Shubeck (Rat Pack Fighting Systems) SCORE Jean Nazon (Vagner Rocha Martial Arts), 2-0 6:00

Tim Dunn (Agema Jiu Jitsu) SUB Ian Onuska (Shortyâ??Ã?ôs BJJ), 0-0 4:31

Michael Dipiero (BJJ United) SCORE Justin Lawrence (Boss Grappling), 9-0 6:00

Zachary Alatorre (Davies – Bones BJJ Academy) SUB Dylan Flynn (Vital BJJ), 2-0 5:42

Nick Domgjoni (Essential Jiu Jitsu) SCORE Joel Alvarado (Vagner Rocha Martial Arts), 5-0 6:00

Harrison Woodw (On Guard Brazilian Jiu Jitsu) SUB Timothy Laskowski (Academy 440), 0-0 5:19

Manny Morales (Webb BJJ) SUB Leon Ambubuyog (Top Level MMA), 0-0 2:53

Robert Palumbo (Wny Mma) SUB Jason Ricles (Diego Bispo Brazilian jiu jitsu), 0-0 0:28

James Cook (Black Wolf Martial Arts) SUB Sam Mccue (Jiu Jitsu Life), 0-0 3:50

Joshua Brown (Ruffhouse Jiujitsu Columbus) SUB Miguel Gomez (Island Jiujitsu), 0-0 0:37

Vince Barbosa (B-Team) SUB Emanuel Ayala (Jiu Jitsu Life), 0-0 1:05

Nicholas Craton (Adamas Jiu Jitsu) SUB Johnny Almocherki (G T S), 0-0 0:50

Gabriel Barrocas (Art In Motion jiu Jitsu) SUB Trent Creech (Gracie Jiu Jitsu Charleston), 0-0 3:17

Kyle Hughes (Team Balance) REF Matheus Bloemer (Tactics), 0-0 9:00

Cameron Scalio (Team Taino) REF Samuel Vorbe (Ocean County BJJ), 0-0 9:00

Robert Flournoy (BOA BJJ Academy) DQ Jayme Allen (Art of War), 0:00

Tanner Tuck (Sapetiro Top Team) SUB Jacob Lowry (The Mat Factory), 0-0 0:06

Michael Meekins (Infinity) SCORE Julian Williamson (Charlotte Jiu Jitsu Academy), 3-0 6:00

Yanis Belhaj (Tristar Gym) SUB Dylan Irving (Logic), 3-0 3:40

Nicholas Reeves (Primate jiu jitsu) SUB John Filoon (Hellfish MMA), 0-0 0:22

Tommy Matheson (Travis Lutter Brazilian Jiu Jitsu) SUB Gabriel Matt (MPR Endurance), 0-0 3:09

Mahan Zabihi (Nimbus Grappling Team) FOR Luke Holmes (10th Planet), 0-0

Andrews Dyer (Surfight) SUB Ryan Shea (Mass BJJ Arlington), 0-0 1:02

Scott Perry (Unity Jiu Jitsu) SUB Jared Shafer (Pedigo submission fighting), 0-0 1:39

Mohamed Ibrahim (Fifty/50) SUB Jordan Stutt (10th Planet), 0-0 4:14

Vincent Valenzuela (Warrior Fitness Center) SUB Erik Kirkegaard (BETA Academy), 3-0 5:06

Jonathan Piersma (Synthesis BJJ) SUB Nicholas Calvanese (United Arts), 5-0 4:14

Frankie Rodriguez (Unity Jiu Jitsu) SCORE Tyler Rivera (None), 4-0 6:00

Joseph Mccabe (Renzo Gracie) SCORE Matthew Wallace (Movement Art), 3-0 8:17

Richard Ybarra (Brandt – Brandt Family Fitness) SCORE Jesse Torchia (Schell Shock), 3-0 6:00

Devin Hightower (S&G Brazilian Jiu jitsu) SCORE Jacob Lamar (Cobra Brazilian Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Jose Lugo (10th Planet) DQ Michael Gutierrez (Atos), 0:00

Dillon Sweeney (Renzo Gracie) DQ Zackery Bickford (Rugged combat sports), 0:00

Avery Warren brooks (High Altitude Martial Arts) SUB Reese Aubin (Renzo Gracie), 0-0 6:53

Thomas Kubacki (United Arts) SUB Henry Oberlander (Connors Martial Arts Academy), 0-0 1:06

London Horn (Ares) FOR Malik Belhaj (New Wave Jiu Jitsu), 0-0

Jason Castellanos (Unity Jiu Jitsu) SUB Ryan Bennett (Ricardo Almeida BJJ), 5-0 4:22

Sean Fitzpatrick (Fight Factory) SUB Jacobe Hansen (10th Planet), 0-0 0:48

Michael Wagner (Cobra Brazilian Jiu Jitsu) SCORE Edward Kosta (10th Planet), 3-0 6:00

Jorge Valladares (Pedigo submission fighting) SUB Jon Perez (Allstar mma), 0-0 3:14

Vinit Reddy (10th Planet) SUB Nicholas Palumbo (Core Combat Sports), 0-0 3:56

Zachary Lewis (Thiago Rela Academy) SCORE Alex Larmey (Evol Octopus Jiu-Jitsu Academy), 3-2 6:00

Gabriel Costa (617 Brazilian jiu jitsu) SUB Troy Everett (Nova Mente Academy), 5-0 3:49

Jesse Kosakowski (Practical Self Defense Training Center) SCORE Lawrence Hannon (Eco Submission Grappling), 9-0 6:00

Matt Elkins (10th Planet) SUB Robert Major (Conquest BJJ), 3-0 5:30

Sonny Yohn (High Altitude Martial Arts) SCORE Jacob Polansky (Charlotte Jiu Jitsu Academy), 4-0 6:00

Michael Nuyen (Magic BJJ) SUB Jose Arreguin (10th Planet), 0-0 1:10

Douglas Schmitt (10th Planet) SUB Vlad Dragomir (Brazilian Top Team), 0-0 1:47

Nikolay Todorov (New England Cartel) DQ John Brandofino (Renzo Gracie), 0:00

Gino Fluri (Lobo MMA) SUB Travis Rucker (Three Crosses JiuJitsu), 3-0 5:22

-88 kg Round of 128

Jacob Rodriguez (B-Team) SUB Luis Cabrera (Bronx Martial Arts Academy), 0-0 2:09

Christopher Conner (Shark Pitt BJJ) SUB Charles Hiersche (Caio Terra Association), 3-0 4:17

Max Li (Toronto bjj) SUB Ryan Carboni (Black Wolf Martial Arts), 0-0 1:30

Jared Fekete (SLEEPING Bear Jiu-Jitsu) SCORE David Jansen (Eastside Grappling), 3-0 9:00

Benji Silva (Caio Terra Association) SCORE Mike Dewitt jr (Superhero Jiu Jitsu Academy), 2-0 6:00

Emmanuel Cabello (B-Team) SCORE Andrews Peter (Fighting Chance Brazilian Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Naseem Alsadi (Ouroboros BJJ) SUB Achilles Rocha (Vagner Rocha Martial Arts), 3-0 7:35

Ethan Birch (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Andre Dickerson (Black Hole Jiu Jitsu), 2-2 7:45

Kevin Sherrill (American Top Team) SUB Michael Crisp (Kuzushi Grappling), 3-3 5:16

Daniel Rinaldi (Savarese BJJ) SCORE Brian Nielson (MMA Institute), 3-0 6:00

Stanley Rosa (Bronx Martial Arts Academy) SUB Rian Shubeck (Rat Pack Fighting Systems), 0-0 3:13

Aaron Jones (Queen City Grappling Club) SUB Tim Dunn (Agema Jiu Jitsu), 0-0 1:42

Sean Yadimarco (Bergen County Jiu Jitsu) SCORE Michael Dipiero (BJJ United), 2-0 6:00

Zachary Alatorre (Davies – Bones BJJ Academy) SUB Aristedes Christopoulos (BOA BJJ Academy), 0-0 2:08

Sergio Vilas (Team Lloyd Irvin) SUB Nick Domgjoni (Essential Jiu Jitsu), 0-0 0:14

Harrison Woodw (On Guard Brazilian Jiu Jitsu) SUB Adedeji Akere (Garry Tonon Jiu-Jitsu), 0-0 1:21

Jacob Couch (Pedigo submission fighting) SUB Manny Morales (Webb BJJ), 3-0 4:04

Chuck O’neil (Tri-Force BJJ) SUB Cebron Mountain lion (Fusion Academy), 0-0 1:04

Husam Alabed (Double five Highland Village) SUB Robert Palumbo (Wny Mma), 0-0 1:11

Giuseppe Lamanna (The Barracks) SUB James Cook (Black Wolf Martial Arts), 0-0 2:02

Joshua Brown (Ruffhouse Jiujitsu Columbus) SUB Devon Van cura (Broadway Jiu Jitsu), 0-0 0:43

Vince Barbosa (B-Team) SUB Angel Flores (East Coast MMA), 0-0 1:47

Yeppie Tomasian (Six Blades Jiu Jitsu) SCORE Nicholas Craton (Adamas Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Gabriel Barrocas (Art In Motion jiu Jitsu) SUB Aldo Arossa neto (Essential Jiu Jitsu), 0-0 1:10

David Garmo (Assembly Jiu-Jitsu) REF Kyle Hughes (Team Balance), 0-0 9:00

Cameron Scalio (Team Taino) SCORE Corey Ashe (Vamos Bjj), 2-0 6:00

Robert Flournoy (BOA BJJ Academy) SUB Anakin Mcmahan (Subhounds), 0-0 1:47

Henry Zachary (Assembly Jiu-Jitsu) SUB Tanner Tuck (Sapetiro Top Team), 0-0 1:35

Stephen Martinez (Peerless Jiu Jitsu Academy) SUB Michael Meekins (Infinity), 0-0 1:10

Angelo Claiborne (Team Lloyd Irvin) SCORE Yanis Belhaj (Tristar Gym), 2-0 6:00

Dylan Melton (Gracie barra) SUB Nicholas Reeves (Primate jiu jitsu), 3-0 4:56

Tommy Matheson (Travis Lutter Brazilian Jiu Jitsu) SUB Alberto Torres (Black Wolf Martial Arts), 0-0 0:14

William Tackett (Fight Factory) SUB Mahan Zabihi (Nimbus Grappling Team), 6-0 4:23

Christopher Shahgholi (10th Planet) SUB Chris Garcia (Rivers Edge BJJ), 0-0 2:15

Cameron Florczak (New Wave Jiu Jitsu) SCORE Andrews Dyer (Surfight), 3-0 6:00

Micah Brakefield (10th Planet) SCORE Scott Perry (Unity Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Placido Santos (New Wave Jiu Jitsu) SUB Mohamed Ibrahim (Fifty/50), 0-0 0:50

Vincent Valenzuela (Warrior Fitness Center) SCORE Andro Mossad (Thiago Rela Academy), 14-0 6:00

Jonathan Piersma (Synthesis BJJ) SCORE Dory Aoun (CheckMat), 3-0 6:00

James Dolan v (10th Planet) SUB Frankie Rodriguez (Unity Jiu Jitsu), 0-0 3:20

Jason Rau (Vanguard Academy) SUB Joseph Mccabe (Renzo Gracie), 0-0 2:14

Steven Kasten (10th Planet) SUB Caleb Mcallister (Renaissance Academy of Martial Arts), 0-0 2:33

Caleb Crump (High Altitude Martial Arts) SCORE Richard Ybarra (Brandt – Brandt Family Fitness), 6-0 6:00

Kyle Chambers (10th Planet) SUB Devin Hightower (S&G Brazilian Jiu jitsu), 0-0 4:33

Joseph Watson (Memento Combat Sports) SUB Jose Lugo (10th Planet), 0-0 1:17

Dillon Sweeney (Renzo Gracie) SUB Joe Mccann (Renzo Gracie), 0-0 2:52

Sebastian Rodriguez (Unity Jiu Jitsu) SUB Avery Warren brooks (High Altitude Martial Arts), 0-0 3:08

Clay Mayfield (Pedigo submission fighting) SUB Thomas Kubacki (United Arts), 6-0 6:00

Elder Cruz (CheckMat) SCORE London Horn (Ares), 6-0 6:00

Charlie Gilpin (Brazilian Top Team) SUB Connor Dixon (The Cave Grappling Club), 0-0 4:49

Maxim Cote (Homa BJJ) SCORE Jason Castellanos (Unity Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Rene Sousa (10th Planet) SUB Sean Fitzpatrick (Fight Factory), 0-0 3:41

Daniel Smith (Atos) SCORE Michael Wagner (Cobra Brazilian Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Jorge Valladares (Pedigo submission fighting) SUB Anthony Lodermeier (Conquest BJJ), 0-0 2:22

Abraham La montagne (New Wave Jiu Jitsu) SUB Vinit Reddy (10th Planet), 0-0 0:11

Gabriel Costa (617 Brazilian jiu jitsu) SUB Zachary Lewis (Thiago Rela Academy), 0-0 1:44

Ryan Aitken (10th Planet) SCORE Jesse Kosakowski (Practical Self Defense Training Center), 5-0 6:00

Carlos Diaz (Finesse JiuJitsu Studio 76) SCORE Corey Gafdner (Renzo Gracie), 11-0 6:00

Cameron Hurd (Tom Deblass) SCORE Matt Elkins (10th Planet), 2-0 6:00

Quentin Rosenzweig (10th Planet) SUB Sonny Yohn (High Altitude Martial Arts), 0-0 0:45

Sloan Clymer (Legion AJJ) SUB Michael Nuyen (Magic BJJ), 2-0 4:19

Anthony Paliseno (Vanguard Academy) SUB Douglas Schmitt (10th Planet), 0-0 4:11

Nathan Haddad (Core Combat Sports) SUB Nikolay Todorov (New England Cartel), 6-0 4:36

Justin Michael (10th Planet) SUB Gino Fluri (Lobo MMA), 0-0 4:26

-88 kg Round of 64

Jacob Rodriguez (B-Team) SUB Christopher Conner (Shark Pitt BJJ), 0-0 2:20

Max Li (Toronto bjj) SCORE Jared Fekete (SLEEPING Bear Jiu-Jitsu), 2-0 6:00

Benji Silva (Caio Terra Association) SCORE Emmanuel Cabello (B-Team), 3-0 6:00

Naseem Alsadi (Ouroboros BJJ) SCORE Ethan Birch (Vagner Rocha Martial Arts), 5-0 6:00

Daniel Rinaldi (Savarese BJJ) SCORE Kevin Sherrill (American Top Team), 3-0 9:00

Stanley Rosa (Bronx Martial Arts Academy) SUB Aaron Jones (Queen City Grappling Club), 0-0 2:41

Sean Yadimarco (Bergen County Jiu Jitsu) SUB Zachary Alatorre (Davies – Bones BJJ Academy), 0-0 0:55

Harrison Woodw (On Guard Brazilian Jiu Jitsu) SCORE Sergio Vilas (Team Lloyd Irvin), 3-0 6:00

Jacob Couch (Pedigo submission fighting) SUB Chuck O’neil (Tri-Force BJJ), 0-0 0:48

Giuseppe Lamanna (The Barracks) SUB Husam Alabed (Double five Highland Village), 0-0 5:43

Vince Barbosa (B-Team) SUB Joshua Brown (Ruffhouse Jiujitsu Columbus), 0-0 1:05

Gabriel Barrocas (Art In Motion jiu Jitsu) REF Yeppie Tomasian (Six Blades Jiu Jitsu), 0-0 9:00

David Garmo (Assembly Jiu-Jitsu) SCORE Cameron Scalio (Team Taino), 7-0 9:00

Henry Zachary (Assembly Jiu-Jitsu) SUB Robert Flournoy (BOA BJJ Academy), 0-0 1:26

Angelo Claiborne (Team Lloyd Irvin) SUB Stephen Martinez (Peerless Jiu Jitsu Academy), 0-0 2:27

Cameron Florczak (New Wave Jiu Jitsu) SCORE Micah Brakefield (10th Planet), 7-0 6:00

Maxim Cote (Homa BJJ) SCORE Rene Sousa (10th Planet), 3-0 9:00

Dylan Melton (Gracie barra) SUB Tommy Matheson (Travis Lutter Brazilian Jiu Jitsu), 0-0 1:08

William Tackett (Fight Factory) SUB Christopher Shahgholi (10th Planet), 0-0 3:37

Placido Santos (New Wave Jiu Jitsu) SUB Vincent Valenzuela (Warrior Fitness Center), 0-0 3:15

Jonathan Piersma (Synthesis BJJ) SUB James Dolan v (10th Planet), 0-0 4:32

Jason Rau (Vanguard Academy) SUB Steven Kasten (10th Planet), 0-0 2:00

Caleb Crump (High Altitude Martial Arts) REF Kyle Chambers (10th Planet), 0-0 9:00

Joseph Watson (Memento Combat Sports) SUB Dillon Sweeney (Renzo Gracie), 0-0 2:16

Clay Mayfield (Pedigo submission fighting) SCORE Sebastian Rodriguez (Unity Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Elder Cruz (CheckMat) SCORE Charlie Gilpin (Brazilian Top Team), 6-0 6:00

Daniel Smith (Atos) SCORE Jorge Valladares (Pedigo submission fighting), 3-0 6:00

Abraham La montagne (New Wave Jiu Jitsu) SUB Gabriel Costa (617 Brazilian jiu jitsu), 0-0 1:53

Ryan Aitken (10th Planet) SCORE Carlos Diaz (Finesse JiuJitsu Studio 76), 8-0 6:00

Quentin Rosenzweig (10th Planet) SUB Cameron Hurd (Tom Deblass), 0-0 0:25

Sloan Clymer (Legion AJJ) SUB Anthony Paliseno (Vanguard Academy), 3-0 4:25

Nathan Haddad (Core Combat Sports) SCORE Justin Michael (10th Planet), 3-0 6:00

-99 kg Round of 128

Sean Mccleary (Devine Jiu-Jitsu) SUB Tanner Hall (Stout PGH), 0-0 0:54

Troy Mercer (Pedigo submission fighting) SCORE Ryan Nowakowski (SoDel Jiu Jitsu), 2-0 6:00

Musab Raza (B-Team) SUB Wyatt Potter (Seaway Academy), 0-0 0:41

Seth Hanneken (Vanguard Academy) SUB Tyler Johnson (Team Mannon), 0-0 1:42

William Joachim (Illuminati grappling club) SUB Scott Gierlich (Gladiator Brazilian Jiu Jitsu), 0-0 1:00

-99 kg Round of 64

Paul Ardila (American Top Team) SUB Sean Mccleary (Devine Jiu-Jitsu), 0-0 0:58

Byron Orton (Subhounds) SUB Blake Brown (Pedigo submission fighting), 0-0 1:29

Daishi Goto (Freedom Jiu Jitsu) REF Kevin Gallagher (Gracie Trinity), 0-0 9:00

Joshua Ramos (Renzo Gracie) SUB Justin Eastland (Movement Art), 0-0 1:15

Adam Bradley (B-Team) SUB Kevin Mcdaniel (Relson Gracie St Augustine), 0-0 2:03

Amr Ghoneim (Joslins MMA) SCORE Fayyaz Akbari (Profectus Jiu-Jitsu), 6-0 6:00

Michael Pixley (Pedigo submission fighting) SUB Ricky King (Soca bjj), 0-0 0:20

Benjamin Sutz (Impact Jiu Jitsu) SUB Fernando Leonor (Renzo Gracie), 0-0 2:21

Adrian Nez (12th Street Jiu-Jitsu) SUB Troy Mercer (Pedigo submission fighting), 0-0 0:40

Brian Guevara (Standard Jiu Jitsu) SUB Kevin Pelzel (Underworld Jiu Jitsu), 0-0 2:11

Gabriel Sheppard (Kuzushi Grappling) SCORE Joshua Higgs (Renzo Gracie), 2-0 6:00

Christopher Diaz (D3 bjj) SUB Adam Petranovich (Renzo Gracie), 0-0 2:57

Eliot Kelly (AJJ Syndicate) SCORE Kyle Myers (Saga Jiu-Jitsu), 0-0 6:00

Jean (Sebastien Dionne-Roy – Tristar Gym) SUB Joe Cashin (Clobber Jiu Jitsu), 0-0 0:44

Devhonte Johnson (Bones BJJ Academy) SCORE Seth Hanneken (Vanguard Academy), 2-0 6:00

Channing Oester (Fighting Chance Brazilian Jiu Jitsu) FOR Bryan Dephillip (N/a), 0-0

Brandon George (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Matthew Paul (10th Planet), 3-0 4:34

Joseph Kropschot (Team Santos/El Nino Training Center) SUB Kristofer Davis (10th Planet), 0-0 1:48

Robert Eaton (Heroes MMA) FOR Calvin Tacey (Assembly Jiu Jitsu), 0-0

Evan Rosborough (Academy 440) SCORE Keegan Schauman (Brazilian Top Team), 4-0 6:00

Matthew Secor (Tom Deblass) SUB Martin Arbelaez (10th Planet), 3-0 4:12

Javier Barter (Kame House) SUB Alex Brown (Gracie Charlottesville), 12-0 5:20

Nicholas Wolz (East Coast MMA) DQ James Brasco (Gracie barra), 0:00

Alex Grandy (10th Planet) SUB William Joachim (Illuminati grappling club), 0-0 2:16

Bernardo Figueiredo (Gracie university) SUB Christopher Bowlin (Heroes MMA), 0-0 2:00

Kyle Daukaus (Martinez BJJ) SUB Daniel Mcguire (S&G Brazilian Jiu jitsu), 0-0 1:45

Michael Rakshan (Sabeti – Immortals Jiu Jitsu) SUB Jance Footit (Iron Wolf Academy), 3-0 4:03

Reynaldo Camacho (10th Planet) SUB Joshua Sachetti (Dauntless), 0-0 1:46

Chris Dempsey (Mat Factory) SUB Andrew Gotthardt (Marrero – Apocalypse Jiujitsu), 0-0 2:48

Breylor Grout (Legion AJJ) SCORE Musab Raza (B-Team), 3-0 6:00

Alexander Nemeth (Strategic Combat Academy) SUB Corbin Crisp (Brothers Jiu Jitsu), 0-0 4:09

Kevin Berbrich (10th Planet) SUB Matt Pontano (Endgame BJJ), 0-0 2:57

+99 kg Round of 64

Matthew Kramer (TRA Jiu Jitsu) SUB Joseph Goodman (10th Planet), 4-0 4:57

Zaid Hussein (Immortals Jiu Jitsu) SCORE Olodon Vassall (10th Planet), 4-3 9:00

John Pel (10th Planet) REF Edgar Montoya (Imperial Jitz), 0-0 9:00

Cody Gamble (Mat Factory) SUB Eric Koval (Unaffiliated), 0-0 2:34

Kyle Ferriter (10th Planet) SUB Terrance Souser (CheckMat), 0-0 3:04

Amir Allam (10th Planet) SUB Cam Watley (Nova Mente Academy), 0-0 1:07

Ian Daube (10th Planet) SUB Gabriel Carvalho (Iacovino – Illuminati grappling club), 6-0 4:10

Brandon Reed (Derby City MMA) SUB Shahruk Khan (East Coast MMA), 6-0 5:21

Mario Gonzalez (The Barracks) SUB Joshua Adams (10th Planet), 3-0 4:28

Chris Pauly (Roundtable BJJ) DQ Lionel Ajcot (Jean Jacques Machado), 0:00

Walker Madden (Denver Modern Jiujitsu) SUB Michael Alessi (Black Hole Jiu Jitsu), 0-0 3:24

Vincent Corrado (Bones BJJ Academy) SUB Emil Jagiello (Strategic Combat Academy), 0-0 3:54

Sam Palumbo (Martinez BJJ) SUB Nicholas Caggia (Kdojo), 0-0 0:54

Colby Dobbins (Cobra Brazilian Jiu Jitsu) SCORE Kevin Satterfield (Elevate MMA Academy), 11-0 6:00

Vincent Pezzuto (B-Team) SUB Christopher Passerrello (GF Team), 11-0 5:59

Ryan Malo (BETA Academy) SCORE Ryan Everhart (Pinelands Brazilian Jiu Jitsu), 6-0 6:00

Andrew Tevay (Black Hole Jiu Jitsu) SUB Charles Rawlings (Valhalla Ajj), 0-0 0:30

Alex Myers (Saga Jiu-Jitsu) SCORE Gregor Burton (Lake Country Brazilian Jiu-Jitsu), 9-0 6:00

Ryan Cloud (Stutzman & Gray Brazilian Jiu Jitsu) SUB Luis Beteta (Ground Control Academy), 0-0 2:06

Women’s -55 kg Round of 32

Jasmine Rocha (Vagner Rocha Martial Arts) SUB Victoria Martins (Mass BJJ Arlington), 0-0 0:21

Jasmine Johnson (Fight Factory) SCORE Emily Nicholson (GF Team), 3-0 6:00

Sophia Cassella (Garry Tonon Jiu-Jitsu) SUB Sandra Chheng (Quintella), 0-0 0:11

Maggy Meier (Kuzushi Grappling) SUB Cristal Contreras (10th Planet), 6-0 5:18

Lauren Sears (10th Planet) SUB Taylor Clarke (Gracie barra), 0-0 4:41

Elizabeth Cornejo (Vamos Bjj) SUB Malena Aoun (Hustle BJJ Santa Ana), 0-0 1:18

Cindy Ung (Team Balance) SUB Sonia Muller (Royal Jiu Jitsu), 3-0 4:12

Alexia Arnold (Coastal BJJ) SCORE Marianna Zafiroudis (Tanuki Martial Arts), 5-0 6:00

Alexandria Enriquez (Atos) SUB Wunyan Wong (Top Level MMA), 0-0 1:02

Felicia Marceau (Cicero Costha Canada) SCORE Jeddah Wood (Erik Lund Jiu Jitsu), 4-0 6:00

Natasha Druggan (Nobody’s Villain bn) SUB Sasha Reynolds (Adamas Jiu Jitsu), 0-0 3:44

Natalie Faris (Movement Art) SCORE Alesha Zappitella (Westside Jiu Jitsu Academy), 6-0 6:00

Marilyn Cruz (Baret Submissions) SUB Taylor Ellis hishaw (The Vibe BJJ), 0-0 2:43

Sun-yoon Karas (Pedigo submission fighting) SUB Madison Crockett (Black Hole Jiu Jitsu), 4-0 5:48

Faye Cherrier (Atos) SCORE Natalia Mera campor (Body of Four), 3-0 6:00

Cecelia Green (Black Hole Jiu Jitsu) SUB Michelle Estrada (Essential Jiu Jitsu), 2-0 4:27

Women’s -65 kg Round of 64

Maka Vickers (Coastal BJJ) SUB Laci Douthitt (Stoic Jiu Jitsu), 0-0 1:24

Nina Smith (Port City Combat Sports) SUB Maddie Wade (10th Planet), 2-0 4:55

Vanessa Cherry (10th Planet) SCORE Emily Vallance (Seaway Academy), 3-0 6:00

Kaitlyn Boland (Radius Martial Arts Academy/10th Planet Fairfield) SCORE Sarah Keim (Superhero Jiu Jitsu Academy), 3-0 9:00

Cecilia Mena (10th Planet) SUB Makayla Tarr (New Wave Jiu Jitsu), 0-0 3:29

Anchelle Berrios (Irizarry – Buffalo BJJ) SUB Tatiana Koltsova (Hart BJJ), 0-0 1:11

Jenna Deatherage (Eco Submission Grappling) SUB Miranda Yost (Ground Control Hunt Valley), 0-0 1:26

Skylar Idell (Genesis Jiu Jitsu) SUB Ashley Dewitt (10th Planet), 0-0 0:49

Leilani Bernales (Fight Sports) SUB Maria Rodriguez (Renzo Gracie), 0-0 1:16

Holly Martin (GT Brazilian Jiu Jitsu and True Art Jiu Jitsu) SUB Rea Silver (Chisholm – CULTR Fight Club), 0-0 2:42

Deanna Bennett (Webb BJJ) REF Shannon Bush (Leverage Brazilian Jiu Jitsu), 0-0 9:00

Kathryn Egan (Gracie Humaita Philadelphia) SUB Meghan Diamond (Calandrelli BJJ), 0-0 3:06

Samm Parker (One Nation Jiu Jitsu) SUB Thomasina Fizdale (10th Portland), 0-0 2:25

Autumn Mowery (The Lab Easton) REF Terah Hieber (Ravensguard Academy), 0-0 9:00

Jocelyn Letscher (Tac Team) SCORE Monica Au (Yeung – United Arts), 3-0 6:00

Caitlin Murdock (Pedigo submission fighting) SCORE Taylor Rupert (570 Jiu Jitsu), 5-0 6:00

Women’s -65 kg Round of 32

Helena Crevar (New Wave Jiu Jitsu) SUB Maka Vickers (Coastal BJJ), 0-0 1:14

Rebecca Kirian (Evolution Jiu Jitsu Alaska) SUB Nina Smith (Port City Combat Sports), 6-0 5:29

Ansley Cox (Hart BJJ) SUB Vanessa Cherry (10th Planet), 0-0 2:00

April Parks (Vien Jiu Jitsu) SUB Kaitlyn Boland (Radius Martial Arts Academy/10th Planet Fairfield), 0-0 0:29

Aislinn O’connell (Kindred Jiu-Jitsu) SUB Cecilia Mena (10th Planet), 0-0 0:42

Laylah Watkins (Watkins Wrecking Crew) SCORE Anchelle Berrios (Irizarry – Buffalo BJJ), 5-0 9:00

Trinity Pun (New Wave Jiu Jitsu) SUB Jenna Deatherage (Eco Submission Grappling), 0-0 1:18

Skylar Idell (Genesis Jiu Jitsu) SUB Molli Zborowski (Daniel Gracie Team), 0-0 3:24

Leilani Bernales (Fight Sports) SCORE Lauren Buther (Jones – Brazilian Fight Factory), 3-0 6:00

Janine Mutton (Jiu-Jitsu for Life Team) SCORE Adelina Alvarez (The Vault), 5-0 6:00

Morgan Black (Tabula Rasa JiuJitsu) SUB Holly Martin (GT Brazilian Jiu Jitsu and True Art Jiu Jitsu), 0-0 0:50

Sheliah Lindsey (Magness Brazilian Jiu Jitsu) SCORE Deanna Bennett (Webb BJJ), 3-0 6:00

Nicole Mathew (Method Jiu jitsu) SCORE Kathryn Egan (Gracie Humaita Philadelphia), 8-0 6:00

Autumn Mowery (The Lab Easton) SCORE Samm Parker (One Nation Jiu Jitsu), 3-0 6:00

Sofia Delgado (Alpha Miami Grappling) SUB Jocelyn Letscher (Tac Team), 3-0 5:12

Caitlin Murdock (Pedigo submission fighting) SCORE Bethany Wright (Alliance), 0-0 9:00

Women’s +65 kg Round of 32

Estela Fernandez (10th Planet) SUB Jessica Miller (Charlotte Jiu-jitsu academy), 9-0 5:35

Melissa Sheppey (BJJ Globetrotters) SCORE Katie Hooven (New Wave Jiu Jitsu), 4-0 6:00

Marissa Pacelli (Up Top) SUB Christina Hansen (Pedigo submission fighting), 0-0 1:23

Katie Bochenek (Pedigo submission fighting) SUB Brooke Ryan (Freedom Jiu Jitsu), 0-0 3:20

Laura Kent (10th Planet) SUB Ann Russell (Baltimore Brazilian Jiu Jitsu/Balance Baltimore), 0-0 4:38

Jason Foster (Back to Basics) SCORE Maryshell Mata (Renzo Gracie), 13-0 6:00

Rebecca Faris (Renzo Gracie) SUB Rose Baker (The Darkside), 0-0 3:32

Katlyn Chookagian (Vanguard Academy) SUB Jessica Scannapieco (Tap House Jujitsu), 0-0 3:37

Maia Matalon (High Noon BJJ) SUB Chelsah’ Lyons (Marcelo Garcia Academy), 0-0 5:17

Maiah Yankello (True Believer Brazilian Jiu Jitsu) SUB Ashley s Harris (Black Widow MMA), 0-0 1:57

Day 2:

ADCC East Coast Trials – live stream, how to watch, start time for this weekend’s BJJ event

The ADCC East Coast Trials will happen on October 14-15, in Atlantic City, New Jersey.

The ADCC event can be streamed live on FloGrappling, starting at Saturday 9 a.m. ET, and will continue up to Sunday. There will likely be a free live stream of some of the earlier rounds on YouTube, and will be posted here once it’s available.

